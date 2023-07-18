Житель Ямала отправился в колонию за покушение на убийство Фото: Татьяна Коркина

В Тазовском районе мужчина признан виновным в покушении на убийство мужчины. Суд вынес приговор. Случилось все в декабре прошлого года. В вечернее время в жилом помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающей зимнюю автодорогу, между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт.

Местный житель взял нож и напал на 21-летнего парня, нанеся ему около 4 ударов в грудь и лицо. Все это видел свидетель, а благодаря своевременной помощи врачей раненного мужчину удалось спасти.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале двое наркоторговцев распылили перцовый баллончик в лицо конвоирам, доставившим их к зданию суда. После этого преступники сбежали.