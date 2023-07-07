На Ямале двое наркоторговцев распылили перцовый баллончик в лицо конвоирам, доставившим их к зданию суда

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В Новом Уренгое произошло ЧП с участием двух заключенных: 6 июля 2023 года они распылили перцовый баллончик в лицо конвоирам, доставившим их к зданию суда. Таким образом они намеревались сбежать из колонии, чтобы не отбывать длительный срок за распространение наркотиков.

Решились на побег злоумышленники не спонтанно. Ранее они подали заявление на пересмотр дела, при этом прекрасно зная, что для оформления данной процедуры необходим визит в суд.

- Установлено, что двое мужчин 1991-го и 2001-го годов рождения, осужденных за незаконное распространение наркотиков, во время доставления их к зданию городского суда, распылили в лицо сотрудникам полиции перцовую аэрозольную смесь, а затем сбежали, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Однако далеко уйти злоумышленникам не удалось. Правоохранители сразу же кинулись за ними в погоню и задержали уже через несколько минут.

В итоге попытка побега обернулась для северян новым статьями, а не долгожданной свободой. Теперь они обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти) и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (попытка побега из-под стражи, с применением насилия).

Как у одного из них оказался баллончик - загадка. Сейчас сотрудники следкома разбираются в этом вопросе.

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