В Тазовском районе грузовик врезался в легковушку: погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Тазовском районе произошло жуткое ДТП, унесшее жизни сразу троих человек. На 179 километре трассы, ведущий из микрорайона Коротчаево в райцентр, столкнулись легковушка «Нива» и грузовик «Урал».

- Согласно предварительным данным, большегруз решил обогнать ехавший впереди автомобиль и выехал на встречную полосу, где как раз находилась «Нива», - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции подробности случившегося.

На кадрах, предоставленных сотрудниками ведомства, отчетливо видно, что отечественное авто буквально превратилось в груду железа, а у большегруза лишь слегка погнулся бок кабины и сместилось переднее колесо.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

К сожалению, все три человека, находящиеся в «Ниве», погибли: водитель 1995 года рождения и два пассажира 1983 и 1988 годов рождения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

На месте ДТП организовано реверсивное движение транспорта.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что трое жителей Губкинского, включая двухлетнюю девочку, погибли в жуткой аварии на загородной трассе.