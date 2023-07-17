На Ямале ликвидируют три природных пожара

ФБУ «Авиалесоохрана»

На территории ЯНАО тушат 3 природных пожара на площади 79,0 гектаров, локализован 1 очаг природного пожара на площади 0,9 гектаров. Всего с начала пожароопасного периода в этом году зарегистрирован 81 очаг природных пожаров, их площадь составила 3 732,34 гектаров.

МЧС просит ямальцев сообщать, если они стали свидетелями возгорания в лесах. Сделать это можно по телефону прямой линии лесной охраны: +7 (800) 100-94-00 (звонок бесплатный), а также позвонив в диспетчерскую службы лесхоза по номеру: (34922) 5-28-27 или по телефону 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Губкинском жильцы многоэтажки с декабря ждут ремонта подъезда после пожара.