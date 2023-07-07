В Губкинском жильцы многоэтажки с декабря ждут ремонта подъезда после пожара

Фото: соцсети

За три месяца может измениться многое, но только не состояние подъезда дома №39 в 11-м микрорайоне. Дело в том, что семь месяцев назад он пострадал из-за пожара, но вот обещанного ремонта от УК «Уютный город» до сих пор нет. По словам людей, каждый раз «укашка» приводит все новые и новые причины, из-за которых работы не могут начаться прямо сейчас.

- Уже устали вам звонить и писать. Когда будет сделан ремонт, наведен порядок? В апреле говорили, что работы начнутся уже скоро. Звоню сегодня, а вы говорите, что надо подождать до конца месяца. Уже июль! Мы за что платим? За грязь? Даже выключателя нет, свет семь месяцев горит сутками, - возмущается местная жительница.

В качестве доказательств девушка опубликовала фото, на которых виден деревянный мостик, проложенный над лестничной клеткой. Кстати, это же сооружение красуется на снимках, сделанных северянкой в январе и апреле. Единственное, что изменилось - ткань, накрывающая велосипеды.

Фото: соцсети

Напоминаем, что сначала ремонт обещали сделать в конце января, а затем, когда наступил апрель, «скоро». По словам представителей УК, работы затянулись из-за заболевшего сотрудника.

Причина, на первый взгляд, уважительная, но когда обещания тянутся уже более полугода, все оправдания кажутся бессмысленными.

Чтобы разобраться в происходящем, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в УК «Уютный город» за комментарием. Ответ, сказанный ее юристам, должен обрадовать жильцов.

- Ремонт начнется со следующей неделе. Ранее он уже был начат, но заболел работник, поэтому все и затянулось, - прокомментировал один из специалистов управляющей компании.

Таким образом, убедиться в правдивости слов «Уютного города» жильцы смогут уже через несколько дней.

Кстати, в комментариях к посту губкинцы посоветовали землякам обращаться с жалобой на УК в прокуратуру, профильный департамент и даже самому губернатору. По мнению людей, это единственный способ заставить «управляшку» пошевелиться.