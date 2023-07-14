Три модульных аэровокзала построят в селах Ямала

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Три модульных аэровокзала построят в сёлах Ямала. Об этом сообщает в пресс-службе правительства ЯНАО.

- До конца года на вертолетных площадках в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган введут в эксплуатацию новые павильоны. Внутри каждого - зал ожидания, авиакасса и оборудование для регистрации пассажиров с электронными билетами - рассказали в пресс-службе.

В округе, в том числе в 13 отдаленных населенных пунктах, проходит внедрение электронной продажи билетов и регистрации на вертолетные рейсы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ямальских аэропортах обновляют технику и спецоборудование. Это повысит безопасность полетов.