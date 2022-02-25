В ямальских аэропортах обновляют технику и спецоборудование

Фото: Правительство ЯНАО

В аэропортах Ямала обновляют технику и спецоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, воздушные гавани Салехарда, Тольки и Красноселькупа пополнились новыми рентгенотелевизионными досмотровыми установками багажа и ручной клади. Системы предназначены для поиска запрещенных к перевозке предметов и веществ. Все оборудование сертифицировано и соответствует современным мировым стандартам.

- Основной целью предполетного досмотра является обеспечение безопасности пассажиров на борту самолета. Новое оборудование позволит повысить уровень аэропортового обслуживания, а также обеспечить безопасность полетов, - пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

Также в салехардский аэропорт поступил арочный металлодетектор, а в Красноселькуп - металлодетектор и детектор паров взрывчатых веществ.

Кроме того, для аэропортов приобрели спецтехнику. Для Салехарда - машину комбинированую и пожарный автомобиль, для Надымского авиапредприятия - автогрейдер и также пожарный автомобиль.

Для аэропорта в Тарко-Сале новое оборудование и спецтехнику закупят в этом году. К приобретению планируются трактор, снегоочиститель, погрузчик, противообледенительная машина, машина комбинированная, приспособление для подъема аварийных воздушных судов, рентгенотелевизионная установка и арочный металлодетектор.