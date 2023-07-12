В Салехарде установили скульптуру архистратига Михаила и освятили колокола нового храма

Фото: администрация Салехарда

Православные христиане отмечают день апостолов Петра и Павла, в честь которых назван храм в Салехарде.

Утром салехардцы прошли крестным ходом с молитвой по городским улицам. К празднику приурочены установка скульптуры архистратига Михаила и освящение колоколов нового храма.

Фото: администрация Салехарда

- Большое дело определяется чем. Не размерами того, что ты делаешь, а насколько дорого тебе сердцем это дело. Сегодня мы подходим к окончанию строительства нашего долгожданного храма. Колокола – это как язык благовестия. Мы сегодня читали в молитве, что через колокола мы славим Бога и отгоняем от округи все нечистое, чтобы оно не коснулось никого из живущих на этой земле. Мы сегодня прошли крестным ходом с молитвой, освящая все пространство города. Чтобы люди могли соприкоснуться с благодатью, которая исходит от Бога и делает жизнь человека счастливее. Благодарю всех, кто сегодня был с нами, – отметил Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай.

После освящения колоколов участники церемонии смогли позвонить в них и посмотреть ход строительства будущего духовного центра.