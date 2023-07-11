В Салехарде 12 июля освятят колокола для Кафедрального собора в честь Преображения Господня

Фото: правительства ЯНАО

Ход работ по строительству Кафедрального собора в честь Преображения Господня в Салехарде, а также освящение колоколов и монумента с изображением Архангела Михаила, которое пройдет на этой неделе обсудили на встрече губернатор Ямала и Владыка Николай.

Строительство двухуровневого собора в Салехарде уже заканчивается. Сейчас внутри проводят монтаж убранства верхнего храма, который оформляют в византийском стиле и наполнят христианской символикой. В центре храмовой площади установят стелу с образом Архангела Михаила.

На встрече Владыка пригласил губернатора ЯНАО участвовать в освящении колоколов и монумента, которое состоится 12 июля на территории храмового комплекса. Перед этим в храме святых апостолов Петра и Павла пройдет Божественная литургия и крестный ход к Кафедральному собору.