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НовостиОбщество11 июля 2023 13:42

В Салехарде 12 июля освятят колокола для Кафедрального собора в честь Преображения Господня

Строительство двухуровневого собора в Салехарде уже заканчивается
Виктория Терина
Фото: правительства ЯНАО

Фото: правительства ЯНАО

Ход работ по строительству Кафедрального собора в честь Преображения Господня в Салехарде, а также освящение колоколов и монумента с изображением Архангела Михаила, которое пройдет на этой неделе обсудили на встрече губернатор Ямала и Владыка Николай.

Строительство двухуровневого собора в Салехарде уже заканчивается. Сейчас внутри проводят монтаж убранства верхнего храма, который оформляют в византийском стиле и наполнят христианской символикой. В центре храмовой площади установят стелу с образом Архангела Михаила.

На встрече Владыка пригласил губернатора ЯНАО участвовать в освящении колоколов и монумента, которое состоится 12 июля на территории храмового комплекса. Перед этим в храме святых апостолов Петра и Павла пройдет Божественная литургия и крестный ход к Кафедральному собору.