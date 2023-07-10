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НовостиПроисшествия10 июля 2023 13:29

В Ноябрьске мальчик попал в реанимацию после укуса гадюки

У ребенка отекла рука и сейчас он под капельницами
Виктория Терина
Фото: "Происшествия Ноябрьск"

Фото: "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске ребенок попал в реанимацию после укуса гадюки. По словам его матери, которая опубликовала сообщение в соцсети «ВКонтакте», у ребенка отекла рука и сейчас он под капельницами.

- Капают капельницы, рука отекшая буро сиреневая. Завтра в палату переведут на дальнейшее лечение - сообщила мама мальчика.

Она также рассказала, что ребенка укусили на озере. Состояние мальчика сейчас удовлетворительное. На опубликованном видео, как утверждает автор, последствия нападение змеи на человека: «змея кидалась и не оставила шансов» поэтому её пришлось убить.

Напомним, ранее мы писали, о том, что жителей Ямала предупредили о змеях на кладбищах.