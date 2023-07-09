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НовостиОбщество9 июля 2023 10:43

Жителей Ямала предупредили о змеях на кладбищах

Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас
Серафима Краснова
Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас.

Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас.

Фото: Виктория Гаврик

Жителей Ямала предупредили о змеях на кладбищах. Так, женщина из Ноябрьска встретила на местном захоронении опасную гадину. Видео опубликовали в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» 8 июля 2023 года.

— Будьте аккуратны, на кладбище змеи, — предупреждают жителей.

На видеоролике хорошо видно, как змея ползет по памятнику, установленному на могиле, при этом шипит, отгоняя от себя незваных гостей.

Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас.

Напомним, в Ноябрьске 8 июля нашли потерявшегося в лесу мужчину.