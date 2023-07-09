Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас.
Фото: Виктория Гаврик
Жителей Ямала предупредили о змеях на кладбищах. Так, женщина из Ноябрьска встретила на местном захоронении опасную гадину. Видео опубликовали в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» 8 июля 2023 года.
— Будьте аккуратны, на кладбище змеи, — предупреждают жителей.
На видеоролике хорошо видно, как змея ползет по памятнику, установленному на могиле, при этом шипит, отгоняя от себя незваных гостей.
Женщину больше всего поразила не встреча с пресмыкающейся, а ее окрас.
Напомним, в Ноябрьске 8 июля нашли потерявшегося в лесу мужчину.