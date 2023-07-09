В Ноябрьске 8 июля нашли потерявшегося в лесу мужчину

Найти лесника удалось 8 июля 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

Прекращены поиски мужчины, пропавшего в лесном массиве. В Ноябрьске исчез 41-летний мужчина, он отправился в лес за грибами и потерялся. Об этом рассказали в Telegram-канале «ЧС NSK».

— За прошедшие сутки проведены 1 поисково-спасательные работы: в лесном массиве в районе озера Светлое потерялся мужчина. Потерявшийся найден, в медпомощи не нуждается. Доставлен в Ноябрьск, — указано в сводке.

Найти лесника удалось 8 июля 2023 года.

Напомним, адская жара царила на Ямале всю прошедшую неделю. 8 июля душная погода сменилась прохладой и дождем.