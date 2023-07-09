Ямал в последний день недели накроют мощные дожди с грозой и ураганным ветром. Фото: Виктория Гаврик

На Ямал обрушится мощный циклон с дождями, грозой и ураганным ветром. В ближайшие часы погода в регионе существенно не изменится от той, что местные жители наблюдали вчера.

Синоптики Главного управления МЧС России по ЯНАО сделали прогноз погоды на ближайшие сутки. По информации метеорологов, последний день недели выдастся достаточно дождливым и ветреным .

Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

Максимальная скорость ветра составит 18 м/с. Так, в воскресенье ночью, 9 июля 2023 года, температура воздуха понизится до +8… +10 градусов, местами до +13. В дневное время будет +15… +19, где-то возможно и +9. Ожидается умеренный дождь с грозой и восточным ветром до 15-19 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 22 м/с.

Гроза ожидается в восточной части ЯНАО. Природное явление прогнозируется в первой половине дня, после 8 утра, а также ночью. Греметь окончательно на Ямале перестанет после 22:00.