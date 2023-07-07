Фото: администрация Шурышкарского района

В Мужах заработала «Школа мужества». Как пояснили в администрации Шурышкарского района, речь идет о курсах начальной военной подготовки. Его участники пройдут девять дисциплин, в ходе которых отработают основные навыки военно-прикладного характера.

На первом занятии инструктором выступил бывший сотрудник органов внутренних дел Дмитрий Костин.

Фото: администрация Шурышкарского района

Напоминаем, что «Школа мужества» - это проект районного Совета ветеранов, ставший победителем конкурса грантов от губернатора в 2023 году.

Стать участниками курсов могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются на сайте «Северяне. Жизнь героя».

Отметим, что курсы начальной военной подготовки пройдут во всех муниципальных образованиях региона.