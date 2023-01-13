Ямальцы смогут пройти курсы военной подготовки

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На Ямале стартует патриотический проект «Северяне. Жизнь героя». Как сообщили в пресс-службе губернатора, он будет включать организацию курсов военной подготовки, а также помощь в адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции.

Инициаторами проекта является региональная ассоциация организаций ветеранов боевых действий. Именно они примут активное участие в его реализации.

- Когда мы возвращались домой из горячих точек в 80-х годах, даже те, кто в 2000-х вернулся из Чечни, по большей части были предоставлены сами себе. Увы, не все справились с последствиями. Далеко не все смогли себя найти на гражданке. Мы как никто знаем, как важна поддержка общества, адаптация к мирной жизни. В то же время мы сами можем быть полезны обществу. Те из нас, кто смог реализоваться, сплотиться в ветеранских сообществах, стали важной частью мирной жизни, - сказа председатель ассоциации Николай Коробов.

Курсы начальной военной подготовки пройдут во всех муниципальных образованиях региона. В некоторых из них первые группы курсантов уже отучились в прошлом году.