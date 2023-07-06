В ямальских лесах огнем охвачены более 300 гектаров

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале значительно усугубилась ситуация с лесными пожарами. Если вчера в регионе горел 58,5 гектара, то сегодня это уже 334,5 гектара.

- На территории Ямала действуют 18 очагов природных пожаров на площади 334,5 гектара. Локализовано 6 возгораний общей площадью 23,3 гектара, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 55 пожаров на площади 1 698,28 гектара.

Сообщить о природном пожаре северяне могут по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).

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