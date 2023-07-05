Ямальцам до конца июля запретили посещать леса

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале ввели ограничение на въезд транспорта и пребывание людей в лесах. Правило будет действовать до 25 июля на территориях Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Это необходимо для обеспечения безопасности ямальцев и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности.

В данный период усилится мониторинг лесов. Нарушителей ждет административная ответственность: от одной до двух тысяч рублей для простых гражданам, от двух до пяти тысяч рублей - должностным лицам, от двадцати до ста тысяч рублей - юридическим лицам.

В случае обнаружения лесного пожара ямальцам следует звонить на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по телефону ведомства в Салехарде: 8 (34922) 5-28-27.