В Надымской ЦРБ на новых электрогидравлических столах провели полторы тысячи операций

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В июле прошлого года в Надымскую ЦРБ поступили современные электрогидравлические операционные столы. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, за это время медики выполнили на них полторы тысячи операций.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Николая Курганова, такие столы подходят для всех видов оперативных вмешательств и не имеют ограничений по весу пациента. А еще их конструкция позволяет придать больному нужное положение, что удобно как для него, так и медиков.

В 2023 году современные операционные столы были закуплены для больниц Муравленко, Лабытнанги и Нового Уренгоя.

Напоминаем, что ранее в Надымскую больницу поступили новые функциональные кровати. Они установлены в инфекционном, хирургическом и травматологическом отделениях.