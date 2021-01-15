В Надымскую районную больницу поступило 50 медицинских функциональных кроватей.Они разработаны с учетом анатомии взрослого человека. Также предусмотрена механическая регулировка ножной и головной секций, что значительно облегчает уход за пациентами. Ножки кровати оснащены прочными самоориентирующимися колесами с индивидуальными тормозами. Предусмотрены складные боковые ограждения. В основании - амортизирующие элементы.Кровати уже установлены в инфекционном, хирургическом и травматологическом отделениях Надымской районной больницы.-Все отделения нашей больницы были оборудованы деревянными односпальными кроватями, они устраивали и нас, и пациентов. При этом мы хотим лечить надымчан в более комфортных условиях. Рассказали об этом коллегам из департамента здравоохранения и спустя пару месяцев, после проведения торгов, кровати поступили в больницу, - рассказала заведующая терапевтическим отделением Надымской ЦРБ Елена Тесля.Накануне аналогичные кровати были установлены в Губкинской и Лабытнангской городских больницах и Ноябрьской центральной городской больнице. Всего с учетом последней поставки закуплено 260 кроватей.