Тюменские энергетики повысили надежность электроснабжения транспорта нефти в центральную Россию

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 110 кВ «НПС Холмогорская» на Ямале, которая снабжает электроэнергией нефтеперекачивающую станцию «Холмогоры». Последняя обеспечивает транспортировку углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России.

На выполнение работ энергокомпания направила почти 7 миллионов рублей. Специалисты отремонтировали ключевое оборудование высоковольтной подстанции - два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА. Они заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительные клапаны, а также газовые и струйные реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации.

Кроме того, специалисты установили на трансформаторы газоотборные устройства, которые позволят обслуживающему персоналу безопасно выполнять работы без подъема на высоту и снизят риск производственного травматизма на объекте.

Ремонт питающего центра прошел в рамках производственной программы энергокомпании.