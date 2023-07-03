Улицы Салехарда украсят еще двенадцать муралов в северной тематике

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Улицы Салехарда украсят еще двенадцать муралов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Титовский.

«Муралы стали неотъемлемой частью колорита нашего города на Полярном круге. Вновь приступили к работам - сегодня обновляют электроподстанцию на улице Свердлова. Всего планируем расписать в этом году двенадцать объектов городского хозяйства, - написал управленец.

Также он отметил, что все муралы будут выполнены в северной тематике.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершилась работа над муралом «Баллада о ямальских призывниках». Он рассказывает историю 13-летнего Валерия Лялина, попавшего на флот весной 1943 года и совершившего подвиг.