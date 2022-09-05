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В Салехарде завершилась работа над муралом «Баллада о ямальских призывниках». Он рассказывает историю 13-летнего Валерия Лялина, или как его называли - Валька, попавшего на флот весной 1943 года.

- В годы Великой Отечественной войны сотни салехардцев отправились добровольцами на фронт, один из них - Валерий Лялин. Он совершил подвиг: при освобождении новороссийского порта вывел из-под огня катер и спас боевых товарищей. Прошел всю войну, получил четыре боевые медали и орден Красной Звезды, - рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Кстати, автор эскиза - местный художник и публицист Михаил Канев. А удивительную историю о юном капитане рассказала старожил Салехарда Людмила Липатова.