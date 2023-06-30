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В Надыме приступили к монтажу памятника русским православным святым Петру и Февронии. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Супруги из Мурома стали символом крепкой и дружной семьи, почитаются семейными парами. Установлен он будет на площадке у ЗАГСа, - прокомментировал управленец. Сейчас рабочие готовят основание памятника и прилегающую территорию. Открытие запланировано в День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Приглашают на мероприятие всех желающих.

Напоминаем, что памятник в Надыме появился благодаря жителям в рамках проекта «Уютный Ямал».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме торжественно открыли памятник «Защитникам Донбасса».