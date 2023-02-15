В Надыме установят памятник русским покровителям семьи, любви и верности Петру и Февронии

Фото: администрация Надымского района

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал, какие изменения произойдут в городе благодаря проекту «Уютный Ямал».

Так, возле надымского ЗАГСа появится памятник покровителям семьи, любви и верности, русским православным святым Петру и Февронии.

В Заполярном продолжатся работы по созданию памятного места - аллеи городов-героев «Дорогами Победы». Напоминаем, что в прошлом году в рамках первого этапа в поселке обустроили мемориал «Вечная память».

Полностью изменит свой внешний облик стела «Правохеттинский 1984».

В поселке Ягельный дома украсят сразу четыре мурала. Это сделает их еще уютней и красивее.

А в Ныде начнут готовиться к Новому году. «Снежная сказка зимы» - это проект, благодаря которому новогоднее оформление села станет по-настоящему праздничным и ярким.