Фото: Правительство ЯНАО

В Лабытнанги стартовал выездной Совет глав. Впервые с главами муниципальных образований поделятся успешными практиками сразу две территории - Лабытнанги и Приуральский район.

В течение трех дней руководители городов и районов посетят порядка 30 строящихся объектов и действующих социальных организаций, обсудят наиболее интересные решения и территориальный опыт.

Так, глава Лабытнанги Марина Трескова презентует муниципальные практики по семи направлениям, среди которых формирование комфортной городской среды, развитие «умного города», поддержка предпринимателей и инициатив жителей, а также обеспечение эффективной обратной связи с горожанами.

- Считаю, что обмен опытом непосредственно на местах наиболее важен и интересен. Это прекрасная возможность увидеть и взять на вооружение самые эффективные механизмы и решения тех или иных социально-экономических проблем, - сказала градоначальница.

А 29 июня главы отправятся с рабочим визитом в Приуральский район, где им также презентуют ряд практик. Один из интересных проектов, о котором пойдет речь, называется «Нас 36». Его участники собрали информацию о народностях, проживающих в районе.

Завершающим мероприятием выездного Совета глав станет заседание при губернаторе. На нем будут определены ключевые задачи для дальнейшего развития муниципалитетов.