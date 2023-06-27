В ЯНАО повысили надежность электроснабжения Барсуковского месторождения нефти

Фото: Мария Кузнецова

Энергетики завершили ремонт высоковольтной подстанции «Барсуковская» в Пуровском районе ЯНАО. Питающий центр снабжает электроэнергией одноименное месторождение нефти, где с 1987 года добыто более 57 млн тонн нефти и газового конденсата. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

На подстанции «Россети Тюмень» выполнили ремонт 6 выключателей 35 кВ и 110 кВ. Для обеспечения бесперебойной работы энергооборудования специалисты заменили фарфоровые покрышки и все изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов.

К проведению работ привлекались подъемные краны грузоподъемностью 25 тонн. Подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Ремонт питающего центра выполнен в рамках производственной программы энергокомпании, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.