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НовостиОбщество23 июня 2023 12:03

На Ямале повысили надежность электроснабжения Ямбургского месторождения

Энергетики провели большой комплекс работ
Источник:kp.ru
Фото: Константин Николаев

Фото: Константин Николаев

Специалисты «Россети Тюмень» завершили на Ямале капитальный ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «ЯГП-3», питающей электричеством Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире. Его начальные запасы оцениваются в 7,47 триллиона кубометров газа.

На все работы компания направила порядка 3 миллионов рублей. Специалисты провели капремонт коммутационных устройств – двух разъединителей 110 кВ, предназначенных для отключения участка электрической сети на время техобслуживания энергооборудования. В ходе работ было заменено более километра кабеля, обновлены все изношенные комплектующие и опорно-стержневая изоляция.

Отметим, что энергокомпания уделяет значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Ямала к осенне-зимнему периоду.