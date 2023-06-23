В Салехарде изменят схему подъезда к зданию аэропорта

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Возле салехардского аэропорта началось обустройство парковки на 200 машиномест. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Сейчас подрядчик выполняет устройство основания. Территория предназначена для бесплатной и долговременной стоянки автомобилей, - прокомментировал мэр.

Изменится принцип подъезда к зданию аэровокзала - установят два контрольных пункта со шлагбаумами, а бесплатное время пребывания ограничат до 15 минут. Такая схема действует в крупных аэроузлах и позволяет упорядочить движение транспорта.

Монтажные работы планируется завершить в текущем году.

- Наш аэропорт ждет существенная реконструкция, что повлечет увеличение пассажиропотока. Создание новой стоянки и изменение схемы подъезда не только снизит транспортную нагрузку, но и сработает на перспективу, - отметил градоначальник.