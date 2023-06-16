Власти Ямала ищут концессора для строительства аэропорта в Салехарде

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Власти Ямала объявили о начале конкурса по поиску потенциальных концессионеров для строительства аэропорта в Салехарде. Соответствующий документ опубликован на сайте окружного правительства.

Соглашение будет заключено на 30 лет. Концессионер должен иметь опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации аэропортов.

Согласно тех-заданию, аэровокзальный комплекс должен включать следующие зоны: ожидания регистрации, регистрации пассажиров и сдачи багажа, предполетного и входного досмотра, ожидания посадки, получения багажа и ожидания прилетающих пассажиров.

Также в помещении будут туалеты, комнаты матери и ребенка, медпункты и иные помещения, необходимые для обслуживания пассажиров.

Напоминаем, что по концессионному соглашению построен аэропорт в Новом Уренгое.