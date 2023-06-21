Стали известны подробности жестокого убийства мужчины двумя рецидивистками из Надыма

Скриншот из видео

В Надыме завершилось расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении двух ранее судимых местных жительниц. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, они жестоко расправились с мужчиной в его же квартире.

Известно о преступлении стало 27 января, когда в одной из квартир по улице Зверева обнаружили тело мужчины 1963 года рождения с многочисленными повреждениями.

- Установлено, что накануне в квартире проходило застолье. В какой-то момент между погибшим и его 34-летней гостьей произошел конфликт. Вооружившись ножом, она нанесла хозяину не менее 12 ударов в различные части тела. Сожительница мужчины, находившаяся дома, присоединилась к действиям подруги и ударила потерпевшего топором по голове. Затем женщины покинули жилищ и попытались создать себе алиби, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что одна из женщина совершила преступление в состоянии невменяемости по причине заболевания. Таким образом прокурор будет требовать отправить северянку на лечение.

Вторую же будут судить по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).