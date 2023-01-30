Кололи ножом и били топором: в Надыме две рецидивистки жестоко расправились с мужчиной в его квартире

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В Надыме возбудили уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жительниц, жестоко расправившихся с мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Известно о преступлении стало 27 января, когда в одной из квартир по улице Зверева обнаружили тело мужчины 1963 года рождения с многочисленными повреждениями.

- Установлено, что накануне в квартире проходило застолье. В какой-то момент между погибшим и его 34-летней гостьей произошел конфликт. Вооружившись ножом, она нанесла хозяину не менее 12 ударов в различные части тела. Сожительница мужчины, находившаяся дома, присоединилась к действиям подруги и ударила потерпевшего топором по голове. Затем женщины покинули жилище и попытались уничтожить свои следы причастности к преступлению и создать алиби, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей и обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).