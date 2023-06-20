В Приуральском районе простились с Русланом Вануйто, погибшим в ходе СВО

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Белоярске простились с Русланом Вануйто, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«В последний путь проводили нашего земляка Руслана Вануйто. Он погиб, защищая мирных жителей ДНР и наш с вами мир и покой. Ради благополучия своей Родины Руслан отдал самое ценное - жизнь. Выражаю искренние соболезнования родственникам бойца. Вечная память воину, защитнику Отечества!» - написал управленец в своих соцсетях.

В связи с проводами Руслана Вануйто в Белоярске прошел траурный митинг.

Напоминаем, что ранее в Приуральском районе простились с Виктором Серасховым. Северянин скончался 23 марта в Артемовске, выполняя поставленные перед ним боевые задачи. Служить в зону спецоперации он отправился по контракту.