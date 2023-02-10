Владимир Путин принял участие в торжественном открытии терминала аэропорта в Новом Уренгое

По словам главы государства, теперь экономика и социальная сфера региона получат новый импульс

Президент России Владимир Путин приял участие в торжественном открытии терминала аэропорта в Новом Уренгое, приуроченном к 100-летию гражданской авиации. Подключившись по видеосвязи, глава государства поздравил всех работников отрасли с этой важной датой и обратился с напутственным словом к участникам мероприятия.

- Сегодня у нас много важных событий, среди них завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов, - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что после проделанных работ заметно вырастет пассажиропоток реконструированных аэропортов, будут расширены география полетов и маршрутные сети, выйдет на новый уровень обслуживание пассажиров, а экономика и социальная сфера регионов получат новый импульс.

Далее глава государства передал слово губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

- У нас самый современный аэропорт в Арктике. Это теплые телетрапы, специальный туннель для автобусов, чтобы пассажирам было комфортно. Архитекторы с уважением отнеслись к традициям нашей земли. Аэропорт похож на чум - традиционное жилище северных народов. Владимир Владимирович, вы всегда ставите задачу развития российской Арктики, и, конечно, фундамент всех новых проектов - надежная транспортная инфраструктура. Уверен, что с открытием аэропорта наш арктический фундамент стал еще крепче, - сказал Дмитрий Артюхов.

По окончании телемоста Владимир Путин поздравил Ямал с открытием новой воздушной гавани, пожелал успехов и всего самого доброго.

Напоминаем, что строительство аэропорта длилось несколько лет, работы велись в рамках концессионного соглашения, а тестовое открытие прошло в середине декабря. Площадь терминала составляет 19 тысяч 600 квадратных метров, а пропускная способность - 840 пассажиров в час. В здании имеются 12 стоек регистрации, 11 лифтов, 5 выходов на посадку, 5 магазинов и 4 кафе, 4 эскалатора, а также 3 телетрапа для комфортного прохода на борт в любую погоду.