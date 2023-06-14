В Салехарде на Сабантуе выступит известный артист

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде весело и с размахом отметят Сабантуй. Как рассказали в местной администрации, праздник пройдет 17 июня, а главной его площадкой станет городской сад.

Всех пришедших ждет интересная программа: торжественное открытие с участием представителей национальных диаспор, конкурс красавиц «Сабантуй Гузәле», фестиваль национальной кухни «Вкусный Сабантуй», конкурсно-игровая программа и большое количество национальной музыки и народных песен.

А еще запланированы праздничная торговля, работа национальных подворий и угощение вкусным пловом.

Кроме того, в 19.00 на на сцене окружного центра национальных культур выступит заслуженный артист Республик Башкортостан и Татарстан Элвин Грей. Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам (получить их можно в кассе ОЦНК с 14 июня).

Ознакомиться с подробной афишей праздника можно ниже: