Житель Иркутской области попался ноябрьским полицейских почти с килограммом наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Ноябрьске задержали 43-летнего жителя Иркутской области, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленника задержали 13 января 2023 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

- Мужчина занимался незаконным сбытом наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе личного досмотра у него обнаружено 45 закладок. А при осмотре съемной квартиры - десять полимерных свертков с наркотическим веществом. Общая масса изъятого составила около одного килограмма, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Согласно проведенной экспертизе, в свертках содержался наркотик синтетического происхождения общей массой 899,072 грамма. Его злоумышленник намеревался сбыть на территории Ноябрьска.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.