В Лабытнанги сквер с динозаврами и планетами Солнечной системы дополнили QR-кодами

Фото: администрация Лабытнанги

Теперь маленьким лабытнангцам будет еще интереснее гулять в сквере «Орбита». Как рассказали в городской администрации, теперь на фигуры динозавров и макеты планет нанесли QR-коды, перейдя по которым можно посмотреть интересные видеоролики.

- Дети могут использовать свои гаджеты с пользой - достаточно навести камеру на QR-код, который «приведет» на познавательный видеоролик о динозаврах или планетах, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что сквер создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его тематикой были выбраны парад планет Солнечной системы и история развития Земли, которую многие тысячелетия назад населяли динозавры и мамонты.

Кроме того, в сквере имеются зоны для тихого отдыха, игровые и спортивные площадки.