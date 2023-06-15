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НовостиОбщество15 июня 2023 11:25

В Лабытнанги сквер с динозаврами и планетами Солнечной системы дополнили QR-кодами

Теперь юные горожане смогут смотреть познавательные ролики
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Теперь маленьким лабытнангцам будет еще интереснее гулять в сквере «Орбита». Как рассказали в городской администрации, теперь на фигуры динозавров и макеты планет нанесли QR-коды, перейдя по которым можно посмотреть интересные видеоролики.

- Дети могут использовать свои гаджеты с пользой - достаточно навести камеру на QR-код, который «приведет» на познавательный видеоролик о динозаврах или планетах, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что сквер создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его тематикой были выбраны парад планет Солнечной системы и история развития Земли, которую многие тысячелетия назад населяли динозавры и мамонты.

Кроме того, в сквере имеются зоны для тихого отдыха, игровые и спортивные площадки.