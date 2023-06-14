Летом в Ноябрьске отремонтируют 44 двора

Фото: администрация Ноябрьска

Этим летом в Ноябрьске благоустроят сразу 44 двора. Такие цифры озвучили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент уже вовсю идут работы возле дома №7в на улице 40 лет Победы. Рабочим предстоит заасфальтировать придомовую территорию и стоянки для автотранспорта, а также у становить у подъездов лавочки, урны и освещение.

- Однако проведению работ мешают припаркованные автомобили. Несмотря на многочисленные предупреждения о предстоящем благоустройстве, некоторые собственники так и не убрали свои машины, - отметили в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Так, сейчас в городе разыскивают владельца темно-серой «Инфинити», мешающей дорожникам.

Напоминаем, что также в Ноябрьске преобразится привокзальная площадь возле аэропорта. На ее ремонт и благоустройство понадобится чуть меньше года.