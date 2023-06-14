Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 3:28

В Тазовском появился автокинотеатр

Сеансы будут проходить по субботам
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Теперь жители Тазовского могут посетить автокинотеатр, расположенный на центральной площади поселка. Информация об этом появилась на официальной странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В необычном для тазовчан формате прошел показ кино. На центральной площади райцентра зрители посмотрели советский художественный фильм «3+2» из окон автомобилей. К просмотру присоединились более 50 желающих на 11 автомобилях», - говорится в сообщении.

Автокинотеатр будет работать все лето, сеансы запланированы по субботам в 20:00. На показах будут транслироваться фильмы из золотого фонда кино.

Напоминаем, что в начале июня в Салехарде заработал кинотеатр под открытым небом. Посмотреть фильмы и мультики можно по субботам.