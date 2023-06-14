В Тазовском появился автокинотеатр

Фото: администрация Тазовского района

Теперь жители Тазовского могут посетить автокинотеатр, расположенный на центральной площади поселка. Информация об этом появилась на официальной странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В необычном для тазовчан формате прошел показ кино. На центральной площади райцентра зрители посмотрели советский художественный фильм «3+2» из окон автомобилей. К просмотру присоединились более 50 желающих на 11 автомобилях», - говорится в сообщении.

Автокинотеатр будет работать все лето, сеансы запланированы по субботам в 20:00. На показах будут транслироваться фильмы из золотого фонда кино.

Напоминаем, что в начале июня в Салехарде заработал кинотеатр под открытым небом. Посмотреть фильмы и мультики можно по субботам.