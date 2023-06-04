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НовостиОбщество4 июня 2023 3:35

В Салехарде заработал кинотеатр под открытым небом

Посмотреть фильмы и мультики можно по субботам
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Теперь маленькие и большие жители Салехарда смогут смотреть под открытым небом мультики и кино. Как рассказал глава города Алексей Титовский, на озере Лебяжье открылся особый кинотеатр, который ждет всех желающих каждую субботу.

«Смотрите, как славно устроились эти ребятишки. С сегодняшнего дня каждую субботу, если позволит погода, на озере Лебяжье работает кинотеатр под открытым небом. Днем - мультфильмы, вечером - кино. Приходите. Очень здорово получилось», - написал он в своих соцсетях.

Напоминаем, что также кинотеатр под открытым небом есть в Ноябрьске. Там показывают картины различных жанров и годов выпуска - от самых громких премьер последнего времени до классических фильмов.