Фото: Марина Трескова, соцсети

Улицы Лабытнанги и Харпа украсят более 70 тысяч цветов. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

- Более 70 тысяч цветов украсят в юбилейный год наши улицы, парки и скверы. Всего в списке 18 видов цветочной рассады: бархатцы, фиалки, петунии, маргаритки, флоксы и другие. Работы по оформлению клумб и вазонов уже начались, - отметила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Кстати, в прошлом году городской округ украсили 45 тысяч цветущих растений, некоторые из них находились в земле до первых заморозков.

Напоминаем, что в Салехарде этим летом высадят более 80 тысяч цветов. Также в окружной столице появятся более 500 хвойных и 400 лиственных деревьев.