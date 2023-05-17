Предстоящим летом в Салехарде высадят более 80 тысяч цветов Фото: Вера Зенина

Предстоящим летом в Салехарде высадят более 80 тысяч цветов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, улицы украсят петунии, бархатцы, герани, флоксы и другие виды.

- Красивые цветники появятся возле памятников и скульптурных композиций и в городских скверах. А еще территорию города украсят яркие цветочные клумбы и вазоны, - прокомментировали в мэрии.

Первая высадка цветов запланирована в третьей декаде июня, как только установится теплая погода.

Кроме того, в окружной столице планируем высадить более 500 хвойных и 400 лиственных деревьев. Уже сформирован и перечень дворов, которые станут «зелеными» - по заявкам от управляющих компаний и жителей.