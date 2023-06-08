В Ямальском районе снесут 30 аварийных домов

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе начался снос аварийного жилья. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, до конца лета подрядные организации уничтожат около 30 домов.

- Сейчас работы ведутся в Яр-Сале, Мысе Каменном и Панаевске. На одной части освобожденных территорий построят новые многоквартирные дома, другую - благоустроят, - прокомментировали в администрации.

Фото: администрация Ямальского района

Отметим, что до конца года в новые квартиры переедут более 150 семей. А к 2028 году новоселье отметят уже порядка 570 ячеек общества.

Ранее глава района Андрей Кугаевский сообщил, что в 2023 году с аварийным жильем простятся более 200 семей, а в поселениях развернется активное строительство многоэтажек. Например, в Сеяхе запланировано возведение трех домов на 122 квартиры и общежития на 48 мест. Еще три дома на 190 квартир появятся в Мысе Каменном.