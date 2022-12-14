Более 200 семей Ямальского района переедут из авариек в следующем году

Фото: администрация Ямальского района

В 2023 году сразу 220 семей Ямальского района переедут из авариек в благоустроенные квартиры. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский в ходе прямого эфира, посвященного итогам года.

Кроме того, в ближайшие пять лет еще 240 семей смогут улучшить жилищные условия по программе «Чумовой капитал». Напоминаем, что его выдают многодетным семьям из числа коренным малочисленных народов Севера.

В следующем году в Ямальском районе развернется активное строительство. Так, в Сеяхе запланировано возведение трех домов на 122 квартиры и общежития на 48 мест. Еще три дома на 190 квартир появятся в Мысе Каменном. А в Панаевске новоселье смогут отметить почти 50 семей.

Также продолжается программа подключения отдаленных населенных пунктов к Интернету. В ближайшие годы оптоволокно проведут в Новый Порт, Мыс Каменный и Яр-Сале.