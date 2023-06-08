В Аксарке преобразится сквер возле Храма Смоленской иконы Божией Матери

Фото: Иван Сакал, соцсети

Глава Приуральского района Иван Сакал рассказал, как преобразится сквер возле Храма Смоленской иконы Божией Матери в Аксарке. Напоминаем, что именно этот объект выбрали жители в ходе голосования за проекты благоустройства - 746 проголосовавших.

- На территории сквера предусмотрена детская игровая площадка, установка освещения, урн и скамеек, вазонов. Кроме того, в планируется установить декоративное ограждения по периметру объекта и сделать пешеходные дорожки, - сообщил управленец.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Также Иван Сакал отметил, что строительство сквера повысит эстетический вид прилегающей территории храма, а еще в нем можно будет проводить свободное время как жителям, так и гостям райцентра.

Работы над созданием сквера начнутся в 2024 году.