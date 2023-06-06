На Ямале огласили итоги голосования за объекты благоустройства на 2024 год

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале огласили список общественных территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Все территории выбрали сами жители, отдав за них свои голосования.

В итоге к реализации допустили 15 проектов из 52. Они появятся в каждом муниципалитете округа: по два в Ямальском районе и Ноябрьске, в остальных - по одному.

Список победивших объектов:

1. Салехард. Прибрежная зона реки Полябта по улице Набережная (в районе домов 49 - 70а);

2. Лабытнанги и Харп. Многофункциональная площадка для детей старшего возраста по ул. Дзержинского (в районе дома 15);

3. Новый Уренгой. Территория, примыкающая к поликлинике № 2 в микрорайоне Мирный;

4. Ноябрьск. Прибрежная зона озера Ханто;

5. Ноябрьск. Сквер в Общественном центре I жилого района по улице Дружбы;

6. Муравленко. Городской парк культуры и отдыха (II этап);

7. Губкинский. Сквер в микрорайоне 11 (в районе дома 34);

8. Надымский район. Прогулочная зона вдоль улицы Зверева в Надыме (в районе домов 3 - 29);

9. Шурышкарский район. Зона отдыха по улице Рыбацкая в Мужах (в районе дома 11);

10. Приуральский район. Сквер возле Православного храма в Аксарке;

11. Ямальский район. Детская площадка по улице Школьная в Панаевске (в районе дома 2а);

12. Ямальский район. Детская площадка по улице Вануйто Папули в Новом Порте (в районе дома 13);

13. Тазовский район. Зона отдыха в районе храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Тазовском;

14. Пуровский район. Сквер «Юбилейный» в Тарко-Сале;

15. Красноселькупский район. Въездная стела в микрорайон имени А.К. Куниной.

- С каждым годом количество участников голосования только растет. Людям важно, чтобы появлялись новые благоустроенные точки притяжения, чтобы их города и поселки развивались. Неравнодушное отношение к тому, что нас окружает - это то, чему мы должны учить наших детей в первую очередь, - отметил заместитель директор департамента строительства и жилищной политики Ямала Александр Подорога.