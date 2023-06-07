В Красноселькупском районе ограничили въезд на территорию двух лесничеств из-за пожаров

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Из-за усилившихся природных пожаров на юге Красноселькупского района решено ограничить пребывание граждан и въезд транспорта на территорию Толькинского и Раттинского участковых лесничеств с 7 по 27 июня. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов.

- Данная мера позволит спасти людей, находящихся в лесу, от пожаров, так как они всегда развиваются стихийно и непредсказуемо, а также снизить вероятность возгораний по вине человека, - прокомментировали в ведомстве.

При снижении пожарной опасности и благоприятном прогнозе погоды ограничение на пребывание будет снято.

Напоминаем, что за прошедшие сутки площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в несколько раз и превысила 170 гектаров. Огонь бушует в Красноселькупском и Пуровском районах.