В Пуровском районе стартовали речные перевозки из Уренгоя в Самбург

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе стартовал сезон речной навигации. В связи с этим катер «Ляд Айваседо» вновь начет перевозить пассажиров из Уренгоя в Самбург и обратно. В первое в этом году плавание судно отправится в 14.00.

- Для жителей заполярного села катер - необходимость. Летом, когда нет вертолетных рейсов, выехать из Самбурга можно только по реке, - рассказали в администрации муниципалитета.

Перевозки будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Отправление из Самбурга равно в 6.00 а, из Уренгоя в 14.00. Время в пути составляет около пяти часов.

Цена взрослого билета 870 рублей, детского - 435 рублей. Приобрести их можно на сайте северречфлота.

Отметим, что всего в период межсезонья и летнюю навигацию на Ямале предусмотрено девять межмуниципальных маршрутов и один межрегиональный.