На Ямале пассажирская навигация начнется 1 июня

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале идет подготовка к летней пассажирской. По словам начальника отдела развития водного транспорта профильного департамента Алексея Костогрыза, старт сезона намечен на 1 июня.

Изначально движение откроется по южному направлению. Пассажиры теплоходов смогут добраться из Салехарда в Питляр, Горки, Лопхари и Казым-Мыс. Также из окружной столицы можно будет доплыть до Шурышкар, Мужей, Катравожа и Березово.

В северном направлении движение откроется позже. Первый рейс А-145 по маршруту Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале отправится 10 июня. А с 10 июля можно будет добраться до Ныды и уехать обратно. Из Салехарда в Новый Порт пассажирские перевозки начнутся с 1 июля.

Всего в период межсезонья и летнюю навигацию предусмотрено девять межмуниципальных маршрутов и один межрегиональный.

Купить билеты можно за 45 дней до поездки на сайте перевозчика, в кассе речвокзала Салехарда и на самом судне перед отправлением (при наличии).