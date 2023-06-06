В Губкинском появятся 49 новых парковок

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

В Губкинском появятся широкие проезды и новые парковки. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В планах у властей обновить этим летом 62 придомовые территории, сделать 49 парковок, отремонтировать и расширить проезды, обустроить тротуары и установить новые опоры освещения.

Работы по обустройству стоянок уже в самом разгаре. Например, в 9-м микрорайоне на месте пустыря уже появились парковочные места, также там предстоит обустроить тротуар.

Кроме того, парковки появится в микрорайонах №1, №5, №6, №12, №14, №15 и в микрорайоне Пурпе.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, в Губкинском заброшенный участок со сваями превратится в зону для отдыха с амфитеатром и шезлонгами.