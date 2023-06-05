В Ямальском районе запустят пассажирский катер до Сюнай-Сале

Фото: администрация Ямальского района
Уже через несколько дней, с 9 июня, в Ямальском районе запустят катер типа КС. Как сообщили в администрации муниципалитета, он будет перевозить жителей до Сюнай-Сале.
- Каждый понедельник, среду и пятницу катер будет совершать два рейса в день, - прокомментировали в мэрии.
Чтобы билеты для жителей небольшого поселка были доступнее, район субсидирует их за счет местного бюджета. Таким образом цена взрослого билета составит 270 рублей, а детского - 135 рублей.
Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно по ссылке.
Всего в период межсезонья и летнюю навигацию на Ямале предусмотрено девять межмуниципальных маршрутов и один межрегиональный.