В Ямальском районе запустят пассажирский катер до Сюнай-Сале

Фото: администрация Ямальского района

Уже через несколько дней, с 9 июня, в Ямальском районе запустят катер типа КС. Как сообщили в администрации муниципалитета, он будет перевозить жителей до Сюнай-Сале.

- Каждый понедельник, среду и пятницу катер будет совершать два рейса в день, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы билеты для жителей небольшого поселка были доступнее, район субсидирует их за счет местного бюджета. Таким образом цена взрослого билета составит 270 рублей, а детского - 135 рублей.

Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Всего в период межсезонья и летнюю навигацию на Ямале предусмотрено девять межмуниципальных маршрутов и один межрегиональный.